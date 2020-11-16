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Aktüel Türk Akademisi tam kapasiteli uluslararası teşkilat statüsü kazandı
Aktüel

Türk Akademisi tam kapasiteli uluslararası teşkilat statüsü kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:14:44 -
Türk Akademisi tam kapasiteli uluslararası teşkilat statüsü kazandı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan ve Uluslararası Türk Akademisi arasında imzalanan anlaşma ile Akademi, tam kapasiteli uluslararası teşkilat statüsü kazandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Akademisi ile Kazakistan hükümeti arasında, Akademinin yerleştirme koşulları ve düzenine ilişkin anlaşma imzalandı.

Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali tarafından imzalanan anlaşmada, Akademinin dokunulmazlık statüsü, öncelikleri ve ayrıcalıklarının yanı sıra mal varlığına ilişkin koşullar tanımlanıyor.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde, üye ülkelerin vatandaşlarına Akademide görev yapma imkanının da sağlanacağını belirten Kıdırali, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Böylece, önemli belgeler imzalanarak, Türk akademisi tam kapasiteli uluslararası teşkilat oldu." ifadesine yer verdi.

Uluslararası Türk Akademisi, 25 Mayıs 2010'da Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından kurulmuştu.

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