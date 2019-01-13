Turizmde ‘farklıyım’ diyenlere fırsat

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye markasının bilinirliğini global ölçekte artırmak ve turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesine yön vermek amacıyla “Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri” organizasyonunu düzenliyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, turizm sektörünün tüm aktörlerini, ödüllerle buluşturacak olan organizasyonun, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, kalite standartlarının yükselmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi hedeflediğini söyledi.