Turizmde dijital dönüşüm başladı!

Kastamonu’da turizm işletmelerinin dijital dünyada daha görünür hale gelmesi ve rekabet gücünü artırması için sektör çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından kurulan KOBİ Destek Merkezi’nce düzenlenen "Dijital Pazarlama Eğitimi" yüz yüze ve online olarak toplamda 4 hafta olarak planlandı. KUZKA ve Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimle, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin, yeni nesil turizm anlayışına uygun olarak nitelikli, profesyonel ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasını amaçlanıyor.

KUZKA ev sahipliğinde KOBİ Destek Merkezi’nde yapılan programın ilk haftasında yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerine; toplam 5 başlıktan oluşan stratejik planlama ve pazar analizi, profesyonel topluluk yönetimi ve iletişim, dijital reklam ve bütçe optimizasyonu, görsel içerik üretimi ve hikâye anlatıcılığı ile web varlığı ve yerel SEO stratejileri konularında eğitimler verildi.

Kastamonu’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinin talebine uygun olarak gerçekleştirilen eğitimde, ayrıca turizm işletmelerinin, yeni dönemde dijital dönüşüme uyum sağlamaları için stratejik planlama, dijital marka yönetimi, sosyal medya iletişimi, reklam yönetimi ve veri analizi gibi günümüz turizminin temel unsurları uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimin online kısmında ise yapay zekanın pazarlama iletişiminde aktif kullanımı ile ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla workshoplar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ileri seviye yapay zeka kullanımıyla kurumlara yönelik yılsonu değerlendirme raporları hazırlama çalışmaları, rapor kurgusu, içerik planlaması, başlık önerileri ve sektörel trend analizleri üzerine yapay zekâ destekli içerik üretim süreçleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yapay zeka tabanlı uygulamalar üzerinden farklı kurum ve marka deneyimleri sunuldu. Atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği programda, kurumsal iletişimden sosyal medya stratejilerine, hedef kitle analizinden sürdürülebilirlik araştırmalarına kadar birçok başlık uygulamalı olarak anlatıldı. Program katılımcıların, sürdürülebilir iletişim odağında, farklı markaların sürdürülebilirlik stratejilerinin incelenmesi, kurumsal iletişimde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi ve uygulanabilir strateji önerilerinin geliştirilmesiyle tamamlanmış oldu.

Bölge turizmini yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil; hizmet kalitesi, dijital kapasitesi ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla gelişmesini destekleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, program ile özellikle bölgedeki küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin dijital rekabete hazırlanması için daha düşük maliyetlerle daha yüksek tanıtım gücüne ulaşmasını sağlayacak bir dönüşümü hedefliyor.