Turizmcinin de gözü Rusya-Ukrayna müzakerelerinde

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, geçen yıl turizmin Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini hatırlattı. İşler, bu sezon da Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hissettiklerini belirtti. İşler, “Geçen yıl 2 milyon Ukraynalı, 5 milyon da Rus turist Türkiye’ye gelmişti. Bu yıl 3 milyon Ukraynalı, 7 milyon Rus turisti ağırlamaya hazırlanıyorduk. Ukrayna ve Rusya pazarından 2022 beklentisi 10 milyar dolar civarındaydı. Bu savaşın çıkmasıyla 3 milyon Ukraynalının hiç gelmeyeceği kesinleşti. Eğer savaş devam ederse ve yeni bir gelişme olmazsa Rusların yüzde 30’u gelir. Eğer Rus lider vatandaşlarına ‘Türkiye serbest’ derse, Rusya’dan 7 milyona yakın bir beklenti olur” dedi. İptal edilen rezervasyonlar nedeniyle devlet ve sektör temsilcileri iş birliğiyle çalışmalar yapıldığını dile getiren İşler, şöyle konuştu: “Rusya ve Ukrayna’daki rezervasyonlarımız iptal oldu ama savaş biter, barış olursa Rusya pazarı bu sene kendini toplar. Diğer taraftan İngiltere pazarında da ciddi bir rezervasyon akışı devam ediyor. Avrupa’dan bir iptal almıyoruz ancak rezervasyon akışlarında bir yavaşlama var. Eğer barış gelirse Rusya’dan ve Avrupa’dan rezervasyon akışlarının artacağını düşünüyoruz.”

Dikkatler görüşmelerde

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, barış görüşmelerini büyük dikkatle izlediklerini söyledi. Türkiye’nin çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Belge, “İnşallah bunun ülkemizin turizmine faydası olacaktır. Özellikle Akdeniz, Rus ve Ukraynalı turistlerle sezonlarını geçiriyor. Onların bu bölgemize gelememeleri bizi sıkıntıya sokar” ifadelerini kullandı.

Orhan Belge, ilaveten şunları kaydetti: “2019 yılından önce yani Covid-19 salgını öncesi rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ona da yaklaştık gibi duruyor. İnşallah savaş bitip ateşkes imzalanınca güzel rakamlar göreceğiz. Covid-19 salgınından sonra bizi iyi yazlar bekliyor.”