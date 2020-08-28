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Ekonomi Turizmciler umutlu ülkemize dolar yağacak
Ekonomi

Turizmciler umutlu ülkemize dolar yağacak

ABD’nin ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde Türkiye’nin durumunu güncellemesi turizm sektörünce olumlu karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:07:00 -
Turizmciler umutlu ülkemize dolar yağacak

Ülkenin Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van’ı ‘güvensiz iller’ listesinden çıkarması sektör temsilcileri tarafından “Çok yerinde bir karar alındı. Bu karar Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da turist trafiğinin artmasına, ülkemize dolar yağmasına imkân tanıyacak” şeklinde yorumlandı. Bu arada; Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarına temkinli olmaları tavsiyesinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin bazı bölgelerinde salgın riskinin arttığına işaret etti. Bakanlık, ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde 3’üncü seviyeye çekti.

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