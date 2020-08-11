Turizm merkezlerine tarifeli uçuş
Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları’nın da yer aldığı havayolu şirketleri, dünden itibaren Rusya’dan Antalya, Dalaman ve Bodrum’a tarifeli ve charter uçuşlarına başladı.
Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden 1 Ağustos’ta İstanbul’a başlatılan tarifeli uçuşların ardından başlatılan bu uçuşlar, pandeminin etkisiyle turizm merkezlerinde yaşanılan sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmiş olacak. Türkiye, geçen yıl yaklaşık 7 milyon Rus turisti ağırlamıştı.