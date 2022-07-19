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Ekonomi Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı
Ekonomi

Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:24:00 -
Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

Bu şehirlerde yer alan oteller yüksek doluluğa ulaştı. İç pazarın hareketlenmesiyle Gazipaşa’dan Kaş’a kadar sahil kentlerinde yoğunluk oluştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, hareketli bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi. Rezervasyon için son dakikaya kalanların da butik otellerde yer bulabildiklerini vurgulayan Kavaloğlu, “Bayram tatili çok daha öncesinden ilan edilse daha büyük avantaj olurdu. Aylar öncesinden bayram tatili için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz tatillerini uzattı. Zincir oteller olduğumuz için misafirlerimizin Belek’teki ve Kemer’deki tesislerimizde tatil yapmalarına olanak sağladık. Bu, onlar için de farklı bir deneyim oldu” diye konuştu.

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