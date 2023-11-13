Turistlerin geliş amacı belli oldu

EY (Ernst & Young) tarafından hazırlanan Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2023 raporu yayımlandı. Rapora göre, 2022 yılında en çok turist çeken ve tercih edilen ülkeler sırasıyla Fransa, İspanya, ABD, İtalya ve Türkiye oldu. Türkiye 2022 yılında 51 milyon kişi ile en çok turist ağırlayan 5. ülke olurken, Türkiye’ye en çok turist ise Rusya, Almanya ve İngiltere’den geldi. 2023 ilk yarısında ise İstanbul ziyaretçi son 5 yılın rekorunu kırdı.

Turizm geliri arttı

Türkiye'nin turizm gelirleri 2023 yılının ilk yarısında yıllık bazda %27 artışla 21,7 milyar ABD dolarına yükseldi. İstanbul'da 10 Haziran’da Inter Milan ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, ev sahibi şehre yaklaşık 75 milyon Euro (80 milyon ABD doları) ekonomik katkı sağladı.

Türkiye, en çok ziyaret edilen 5. ülke

Türkiye, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu. 2023 yılının ilk yarısına bu rakam 2022 ilk yarısına göre %21 artarak 22 milyon olarak yansıdı. 2023 yılının ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacı %76,2'lık oranla "seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler", %16,6'lık oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" olarak kaydedildi.

Türkiye’ye “alışveriş" için gelenlerin oranı ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde %3’te kaldı. Veriler, 2023 ilk yarısında Türkiye’ye en çok turisti önceki yıla göre %34 oranında artarak 5,2 milyon kişiye ulaşan Rus ziyaretçilerin oluşturduğunu gösteriyor.

En çok ziyaret edilen il İstanbul

İstanbul, 2023 yılının ilk yarısında 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyle ağırladı. 2023 ilk yarısında İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,22 artış gösterdi. İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında yine önceki yıllarla benzer biçimde Rusya, Almanya, İran, ABD ve Suudi Arabistan, İngiltere ilk sıralarda yer aldı.

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Sağlık turizmi %88 arttı

Türkiye’de sağlık turizmine olan ilgi artmaya devam ediyor. 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'yi sağlık hizmeti amacıyla ziyaret eden 746.290 kişi ağırlandı ve sağlık turizminden elde edilen gelir 1 milyar 33 milyon ABD dolarına ulaştı. TÜRSAB, Türkiye'nin 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turistini ağırlayacağını öngörüyor.