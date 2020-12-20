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Aktüel Turistler, İstiklal Caddesi'nin tadını çıkardı
Aktüel

Turistler, İstiklal Caddesi'nin tadını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:12:05 -
Turistler, İstiklal Caddesi'nin tadını çıkardı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, İstanbul'un turistik bölgelerinden İstiklal Caddesi'nde gönüllerince gezdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbullular uyarken, kentin keyfini genelgeden muaf tutulan turistler çıkardı.

Kentte adım atanların ilk durağı, Türkiye ve İstanbul'un aynası konumundaki kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Normal günlerde özellikle hafta sonları neredeyse yürümenin zor olduğu 1,4 kilometre uzunluğundaki caddenin bugünkü konukları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler oldu.

Caddenin ana girişi ve ara yollarda oluşturulan polis kontrol noktalarından pasaport ve izin belgelerini gösterdikten sonra dolaşmaya başlayan turistler, yeni yıl için ışıklandırılan İstiklal Caddesi'nde belki de bir daha rastlayamayacakları rahatlıkla gezdi, bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan caddede polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, maske ve mesafe konusunda da sıkça uyarıda bulundu.

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