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Turist kafilesi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’da Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:48
Turist kafilesi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Nemrut Dağı’nda gün batımını izleyen ve daha sonra Adıyaman merkeze dönmek isteyen 15 kişilik turist kafilesi, Ramazan Yetkin’in kullandığı 02 D 6074 plakalı minibüse bindi. Nemrut Dağını gezen ve gün batımını izleyen turist kafilesini taşıyan minibüsün freninin boşalması sonucu Arsemia Antik kenti yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Ramazan Yetkin ile minibüs içerisinde bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 16 yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan turist kafilesinin İzmir’den Adıyaman’a geldiği de öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:48
  1. İzmir
  2. Adıyaman

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