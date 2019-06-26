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Turist kadını hedef aldılar! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Fatih'te yaşlı bir turist kadın kapkaççıların hedefi oldu. Turist kadının çantasının çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46

Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
  1. kapkaççı
  2. turist kadın kapkaç

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  • abdrhmnabdrhmn16 dk önce
    yahu adam 7 yağma bir sürü kapkaç yapıyor hala tutuklanmıyor yakalanmıyor. iç işleri bakanı uyuma polislerin çalışmıyor. şimdide rahşan affını çıkartın bunları salın 2023 te kapı kapı oy dilenirsiniz. devletin başı uyuma yeri değildir. aldığınız maaşları hak edin çoluk çocuğunuza öyle yedirin.

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