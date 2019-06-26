Turist kadını hedef aldılar! Dehşet anları güvenlik kamerasında
Fatih'te yaşlı bir turist kadın kapkaççıların hedefi oldu. Turist kadının çantasının çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
YORUM YAZ