Turist kadını hedef aldılar! Dehşet anları güvenlik kamerasında Fatih'te yaşlı bir turist kadın kapkaççıların hedefi oldu. Turist kadının çantasının çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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