Turgutlu’nun renkleri resim sergisiyle hayat buldu

Turgutlu Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen resim kursuna katılan kursiyerlerin yapmış olduğu karma temalı resimler, ‘Turgutlu’nun Renkleri’ adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün sürdürdüğü resim kursuna katılan 22 kursiyer, kurs öğretmeni Emine Kozak öncülüğünde hazırladıkları eserlerini ‘Turgutlu’nun Renkleri’ adlı sergisiyle beğeniye sundu. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde açılışı yapılan sergiye Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü İbrahim Kara, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yaşar Kocatürk, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Belediye hizmet binasının restorasyonun tamamlanmasının ardından Turgutlu’nun çok güzel bir sanat merkezine kavuştuğunun altını çizen Başkanı Şirin, “Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 22 kursiyerimizin eserlerini sanatseverlerimizin beğenisine sunmanın memnuniyetini yaşıyorum. Birçok vatandaşımızın hayatın günlük yaşamından fırsat bularak duygularını ve düşüncelerini tuvallere yansıttığını görüyorum. Her zaman diyorum, belediyecilik sadece yol kaldırım yapmak değil. Sosyal belediyecilik anlamında etkinliklerin ve bu tür sergilerin arttırarak devamı konusunda Turgutlu Belediyesi olarak böyle bir iradeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem kursiyer sayımızın hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin artarak devam edecek.Hem sizlere hem kurs resim öğretmenimiz Emine Kozak hanımefendiye böyle bir tablo oluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Şirin ve beraberindekiler sergilenen resimleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.