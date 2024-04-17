Turgut Özal’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti
Türk siyasetine damga vuran liderlerden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti.
Kurduğu Anavatan Partisinin (ANAP) 1983 genel seçimlerinden birinci çıkmasının ardından, 1989’a kadar Başbakanlık görevini yürüten ve TBMM tarafından 31 Ekim 1989’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.
Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983’te kuran Özal, 1983’ten 1991’e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı.
Allah’ın verdiği ömrü, O’ndan başka alacak yoktur
Anavatan Partisinin 18 Haziran’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 2. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Özal, sağ elinden yaralandı. Yaralı halde kürsüye çıkan Özal, “Bilhassa belirtmek istiyorum, Allah’ın verdiği ömrü, O’nun isteğinden başka alacak yoktur, biz de O’na teslim olmuşuzdur” sözleri hafızalara kazındı.
Turgut Özal, 17 Nisan 1993’te, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük geziden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.
Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 19 yıl sonra mezarı açılan Özal’ın, kesin ölüm nedeni hâlâ tespit edilemedi.
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