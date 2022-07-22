Turgut Özal'ın oğlundan fıkra gibi çıkış! Hadi canım sen de

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu 21. Dönem Malatya Milletvekili Ahmet Özal, 20 yıl aranın ardından yeniden aktif siyasete döndü.

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanlığı’nı sürdüren Özal, "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim, ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa taraf olmam" açıklamasını yaptı. Özal, Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtladı. Özal şunları kaydetti:

"Liderler zirvesi yapacağım"

- Yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi isimlerle görüşme ihtimaliniz var mı?

- Birkaç hafta sonra liderler ziyareti yapacağım. Seçime girme yeterliliği olan bütün siyasi partilerin liderlerinden randevu isteyeceğim. Hepsini ziyaret edeceğim. Türkiye’nin ekonomik durumu ve dış politika üzerine fikirlerimi beyan edip onların da fikirlerini alacağım.

- Yapacağınız liderler turunda seçim gündeminiz olmayacak mı?

- Tabii ki olacak. Seçim gündemine dair onların da fikirlerini alacağım.

"Cumhurbaşkanı adayı olabilirim"

- Ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı ile ilişkinizin olmadığını söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığında bu iki blok öne çıkıyor. Siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Seçilmemeniz ve ikinci tura kaldığı bir senaryoda TEK Parti hangi bloğa daha yakın?

- Hiçbirine yakın değilim. Cumhurbaşkanı adayı olabilirim. Bu konuda iddialıyım. Anketler yapılıyor, çıkan isimler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Bir cumhurbaşkanı olabilmek için müktesebatın olması lazım, geçmişinin olması lazım. Hepsi çok iyi insanlar olabilirler. Ama Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olmak için yurt dışını, ekonomiyi iyi bilmek gerekiyor. Bunları yapabilecek kapasite, bilgi birikimleri var mı 85 milyon bilmiyor.

- Millet İttifakı kanadında cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkıyor. İkinci tura Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun kaldığı bir durumda nasıl tutum alırsınız?

- Ben o konuda parti olarak taraf olmam. İnsanlar kime oy vermek istiyorlarsa versinler. 'Ben şunu tutuyorum buraya verin' demem, insanları serbest bırakırım. Çok net.