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Turgay Demir'den bomba iddia: Beşiktaş, Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından bomba bir iddia da bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 01:58
Turgay Demir'den bomba iddia: Beşiktaş, Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında bomba bir iddia geldi.

Turgay Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracağını dile getirdi.

Beşiktaş'ın değerlendiren Turgay Demir ''Ben sezon sonu için söylüyorum. Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile %99 yollarını ayıracak. Bence sezon sonunu da bulmaz ama hocası Guti değil. Şenol Güneş'in sözleşmesi de TL'ye çevrilecek. Benim bildiğim kadarıyla sezon sonunda çevrilecek'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 01:58
  1. Turgay Demir
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Teknik Direktör

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