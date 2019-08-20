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Tur otobüsü yoldan çıktı! 13 ölü, 33 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta Çinli turist grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması nedeniyle yaşanan kazada 13 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:03
Tur otobüsü yoldan çıktı! 13 ölü, 33 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta Çinli turist grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması üzerine en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Viyentiyan Büyükelçiliği, 44 kişilik Çinli turist kafilesini taşıyan otobüsün Viyentiyan şehriyle turistik Luang Parabang beldesi yolunda kaza yaptığını açıkladı.

Açıklamada, kazada 13 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir etkinlik kapsamında Laos'ta bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu sağlık ekiplerinin de yaralı Çinli turistlere ilk yardımda bulunduğu aktarıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:03
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  2. Çin
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