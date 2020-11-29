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Aktüel Tunus'tan uluslararası topluma "İsrail'in yayılmacı yerleşim birimi inşalarını durdurma" çağrısı
Aktüel

Tunus'tan uluslararası topluma "İsrail'in yayılmacı yerleşim birimi inşalarını durdurma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:14:25 -
Tunus'tan uluslararası topluma "İsrail'in yayılmacı yerleşim birimi inşalarını durdurma" çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus, uluslararası topluma Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirerek, İsrail'in yayılmacı yerleşim birimi inşa faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından, "29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un Filistin davasına verdiği desteğin değişmez olduğu ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru haklarını savunma konusunda Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği bildirildi.

Uluslararası topluma, Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in provoke edici yayılmacı yerleşim birimi inşa faaliyetlerini durdurma çağrısının yinelendiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in, Filistin halkının insani ve ekonomik acılarına aldırış etmemesinin, sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada barışı ve güvenliği tehdit eden bir gerginlik unsuru olacağı kaydedildi.

Tunus'un stratejik bir seçenek olarak barışa bağlı olduğuna, belirli bir zaman çizelgesine göre güvenilir barış müzakerelerinin başlatılması çabalarını da desteklediğine işaret edilen açıklamada, Filistinli masum sivillere gerekli korumanın sağlanması, haksız şekilde dayatılan ablukanın da sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin uzlaşısı konusunda yaşanan son gelişmelerden de övgüyle söz edildi.

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