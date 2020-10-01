Tunus açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

TUNUS (AA) - Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zarzis kentinden İtalya sahillerine hareket eden 20 ila 40 yaşlarındaki 15 Tunus vatandaşı sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Yakalanan kişilerin hukuki işlem için güvenlik birimlerine teslim edildiği belirtildi.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.



Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.