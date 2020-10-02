Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy karantinaya alındı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.