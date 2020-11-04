  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ikameti olmayanların ilçeye girişi yasaklandı
Aktüel

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ikameti olmayanların ilçeye girişi yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:23:15 -
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ikameti olmayanların ilçeye girişi yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Mazgirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

İlçede çok sayıda Kovid-19 hasta sayısının ve temaslının bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazgirt ilçe merkezi ve bağlı bulunan köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına, gerek duyulması halinde bu durumun bir hafta daha uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?
Dünya

Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?

ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar belli olurken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' ..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmaları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay