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Aktüel Tuncelili çocuklardan "Misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin" çağrısı
Aktüel

Tuncelili çocuklardan "Misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:13:28 -
Tuncelili çocuklardan "Misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin" çağrısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir grup çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlere misafir kabul edilmemesi ve misafirliğe gidilmemesine dikkati çekmek için video klip hazırladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekiplerce denetimlerin aralıksız sürdüğü kentte, yaşları 7 ile 12 arasında değişen bir grup çocuk, sosyal mesafenin sağlanıp salgının yayılmasının önüne geçilmesi için vatandaşların evlere misafirliğe gitmemesi ve misafir kabul etmemesini konu alan bir video klip çalışması yaptı.

Tunceli Valiliği de çocukların hazırladığı bu klibi, "Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarımızın size mesajı var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklar, hazırladıkları klipte, "Misafiri severiz ancak korona gidince bekleriz", "Üzgünüm, koronavirüs bitmeden misafir kabul edemem", "Sevgili anneler ve babalar, sağlığımızı korumak için misafirliğe gitmiyoruz, misafir kabul etmiyoruz. Evde kal Tunceli." çağrısında bulundu.

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