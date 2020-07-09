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Aktüel

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:51:43 -
Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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