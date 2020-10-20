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Aktüel Tunceli'de üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Aktüel

Tunceli'de üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:15:38 -
Tunceli'de üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün katkıları ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Başkanlığınca uygulanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde, kentteki çiftçilere sertifikalı yem bitkisi tohumu desteğinde bulunuldu.

Bu kapsamda, 3 bin 200 kilogram yonca, 7 bin 450 kilogram korunga, 27 bin kilogram Macar fiği ve 12 bin 550 kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplam 50 bin 200 kilogram tohum dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, yaptığı açıklamada, kentte yem bitkisi üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, her zaman çiftçiye yardımda bulunmaya ve destek olmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dağıtımı gerçekleştirilen, toplamda 50 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumuyla ilimiz genelinde yaklaşık olarak 4 bin, 4 bin 500 dekar alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayla hem ilimizdeki mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçilecek hem de meralarımız üzerindeki otlatma baskısı azalacak. Ayrıca ilimizde hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimiz bu tohumlarla kaliteli kaba yem üretimi yapacak ve hayvancılık üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır."

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