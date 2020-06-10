Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Tunceli valisi kim oldu? Tunceli valisi kimdir?

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine getirildi.

Mehmet Ali Özkan kimdir?

Mehmet Ali Özkan 1973 yılında Ankara Güdül’de dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane kaymakam adayı olarak göreve başlamış, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır.

İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıl süreyle İngiltere'de kaldı. Daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar ve Konya-Hadim, Düzce- Gölyaka ve son olarak Artvin Hopa Kaymakamı olarak görev yaparken, 30.11.2016 tarih ve 2016/861 Sayılı müşterek kararname ile Tatvan İlçe Kaymakamlığında görevde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Tatvan kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine Atandı. Arzu Özkan Hanımefendi ile evli olup, Asya ve Irmak Su adında iki kız çocuğu babasıdır.