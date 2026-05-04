  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
Aktüel Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Aktüel

Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı

Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu. 

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi.  Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur."  

Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23