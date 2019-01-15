Tuncay Şanlı'dan Arda açıklaması: Gelme dedim

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan hakkında konuşan Tuncay Şanlı, "Ben aradığımda gelme dedim. Geleceksen son bir yılda gelirsin. Biz de artık yerin dibine vurmayalım. Eleştirdik, fazlasıyla hakketti mi? Evet. Bundan sonra nasıl düzeltebiliriz. Bunun derdine düşmemiz gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Tuncay Şanlı, Sporlig Dergisi'den Selahattin Ekrekli'ye açıklamalarda bulundu. Şanlı, uzun zamandır futbol camiasında olmamasıyla ilgili, "Kaybolmadık buradaydık aslında. Bazen futbol ortamı öyledir. Belirli bir süre oynarsınız ondan sonra kenarı çekilirsiniz, bu gayet doğaldır. Çok uzak kalmadım, bıraktıktan hemen sonra Fatih hocanın yanındaydık. Avrupa şampiyonasına gittik. Bizim için de benim içinde ayrı bir tecrübe oldu. Nihat, Tümer ben orada hem bir köprü, hem de ağabeylik gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonuç da milli formaya sahada hizmet ederken bir de dışında da hizmet etmeye çalıştık. Yine sahanın içindeydik" dedi.

"Arda'ya sahip çıkmalıyız"

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan hakkında da konuşan Tuncay Şanlı, "Arda benim kardeşimdir. Atletico Madrid'deki başarısının üstüne Barcenola'ya gittiğinde inanılmaz sevindik, hepimiz mutlu olduk, gurur duyduk. Bütün televizyonlar her şey, oraya gitti yine başaralı iken bu sefer aşağıya çekmeye çalıştık. Yukardaysanız sizi aşağı paçanızdan birileri çeker, bu bir gerçektir. Biz önce kendi evladımıza sahip çıkmıyoruz. Evet Arda kendi yaptığı hataları da biliyor, yanlışlarını da biliyor, onda sorun yok. O tecrübeye, o zekaya sahip bir oyuncu zaten. O kadar zeki ve akıllı oyuncu olmasa zaten bu seviyeye kadar gelmezdi. Ama biz daha önce kendi evladımıza sahip çıkmıyoruz. Gökdeniz yıllarca Rusya da idi. Yani kaçımız gidip orda maç izledik, kaçımız onu haber yaptık. Fatih Tekke öyle. Biz önce kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. O yüzden de Arda da ülke futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerinden biri. Biz de onu aşağı çekmeye çalıştık. Bir de üzerine Türkiye'ye geldiğinde psikolojik olarak dağıldı" açıklamalarında bulundu.

"Arda'ya buraya gelme dedim"

Arda Turan'a 'Türkiye'ye dönme' dediğini belirten Şanlı, "Ben aradığımda gelme dedim. Geleceksen son bir yılda gelirsin, aile özlemidir. Burada kalmak istersin. O seviyede Avrupa'da olabilirdi diye tahmin ediyorum. Belki de farklı nedenler de olabilir. Belki o da gelmek istemeyebilirdi. Ama o anki konjonktür de gelmişti ama dediğim gibi o hatalarını biliyor zaten. Yanlışlarını da biliyor. Nerde ne yapacağını da biliyor. Oda çok üzülmüştür. Fazlasıyla onun kadar kimse çok üzülmemiştir. Onun da bir ailesi var, çevresi var. O yüzden hatalardan ders alacağını biliyorum. Biz de artık yerin dibine vurmayalım. Eleştirdik, fazlasıyla hakketti mi? Evet! hakkettiği noktalar vardır. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Bundan sonra nasıl düzeltebiliriz. Nasıl yönlendirebiliriz. Bunun derdine düşmemiz gerekiyor" dedi.