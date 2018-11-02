Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!

Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu ile yollarını ayıran ve koltuğa Tunç Elibol’u oturtan FB TV, kadrosuna iki yorumcuyu kattı.

Tuncay Şanlı ve Ali Güneş ile anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Tuncay Şanlı ile Ali Güneş, FB TV’de görev alacak. Şanlı ve Ali Güneş, görüntülü olarak kısa bir açıklama yaparak bu haberi paylaşmış oldu.

Ali Güneş'ten genlerimizde var sloganı

Ali Güneş, ”Derbi heyecanını bugün FB TV’de yaşıyoruz. İyi bir netice ile ayrılacağımıza inanıyorum. Bu bizim genlerimizde var. Bugün ve bundan sonra FB TV’de görüşmek üzere” dedi.

Son olarak yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yorumculuk yapan Tuncay Şanlı ise, ”Derbiler bizim için her zaman farklı olmuştur. Bugün derbi heyecanını FB TV’de birlikte yaşayacağız. Takımımıza başarılar diliyorum. Bu bizim genlerimizde var” ifadelerini kullandı.