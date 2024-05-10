Tunç Soyer gizli Yahudi mi? Atalarımıza neden hakaret ettiğini anladınız mı?

Tunç Soyer’in katıldığı bir Yahudi cenaze töreni videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Tunç Soyer’in de o törene katılıp ritüellerini yerine getirmesi “Acaba Soyer Gizli Yahudi mi?” sorusunu akla getirdi.

GİZLİ YAHUDİLİK NEDİR?

Kripto-Yahudilik veya Gizli Yahudilik, gizlice Yahudiliği uygulamak fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünmektir; bu dinin takipçilerine, "gizli" anlamına gelen Yunanca (kriptos) sözcükten gelir "kripto Yahudiler" (veya "gizli Yahudiler") denir. Kripto Yahudi terimi atalarının bazı Yahudi geleneklerini takip eden fakat Müslümanlık gibi farklı bir dinden gözükenlere de denir.

ECDADIMIZA HAKARET ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’in 100’üncü yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret etmiş ve bu nedenle hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturma açılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Videoyu izleyenler, “Herkes elbette ki inancında özgür olmalı. Tunç Soyer bir Yahudi de olabilir. Ancak seçimlerde kendisini Müslüman olarak gösterip Müslümanların oyunu almak ve yönetime geçmek için asıl dinini saklaması sahtekarlıktır.” Yorumunu yaptılar.