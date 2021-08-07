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Yaşam Tüm yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları söndü mü?
Yaşam

Tüm yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları söndü mü?

Orman yangınlarının hepsi kontrol altına alındı mı? Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın ciğerlerimizi yakarken milyonlar gelinen son noktayı merak ediyor. Peki, orman yangınları bitti mi? Orman yangınları kontrol altına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:28:00 -
Tüm yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları söndü mü?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Milyonlar yangında gelinen son noktayı, yangınların kontrol altına alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, orman yangınları söndü mü?

Tüm yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları söndü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  Bakan Pakdemirli, "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeli ve belki de bir bu kadar kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı" dedi.

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