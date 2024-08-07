Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme! Çinlilerin Samsun planı ortaya çıktı

Çinli otomotiv üreticileri, Türkiye'ye yönelik yatırım planlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de yatırım yapma kararının ardından, bir diğer Çinli marka Chery de rotasını Türkiye'ye çevirmiş durumda. Bu gelişme, Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir hareketliliğin yaşandığını gösteriyor.

BYD'nin Yatırım Hamlesi

BYD, geçtiğimiz ay Türkiye ile 1 milyar dolarlık dev bir yatırım anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, Türkiye'de yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge merkezi kurulması planlanıyor. Bu yatırım, Türkiye'nin otomotiv sektöründe elektrikli araçlar konusunda bir merkez haline gelme yolunda attığı büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Chery'nin Türkiye Planları

BYD'nin ardından bir diğer Çinli otomotiv devi Chery de Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Chery, Türkiye pazarındaki güçlü büyümesini sürdürmeyi ve Türkiye üzerinden Avrupa ile diğer yakın pazarlara ihracatını artırmayı hedefliyor. Chery'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika için Samsun ve Manisa illeri öne çıkmış durumda. Bu iki şehir, Chery'nin fabrika yatırımı için en uygun lokasyonlar olarak değerlendiriliyor.

Görüşmeler Devam Ediyor

Chery, yatırım planlarıyla ilgili olarak Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'nin içten yanmalı araçlar için talep ettiği imtiyazlar, görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye, hibrit ve elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda verilecek teşviklerin esnetilemeyeceği konusunda net bir tavır sergiliyor. Bu durum, Chery'nin Türkiye'deki yatırım stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Samsun ve Manisa Öne Çıkıyor

Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için Samsun ve Manisa illeri öne çıkıyor. Bu iki il, Chery'nin Türkiye'deki yatırım planları için en güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Fabrikanın kurulacağı yerin seçimi konusunda görüşmeler devam ederken, sürecin Eylül ayı itibarıyla daha da netleşmesi bekleniyor.

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MG de Türkiye'ye Yaklaşıyor

Chery'nin yanı sıra, bir diğer Çinli otomotiv üreticisi MG'nin de Türkiye'ye yatırım yapmaya yakın olduğu belirtiliyor. MG'nin, Chery'nin ardından Türkiye'ye yatırım yapma konusunda adımlar atması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe özellikle Çinli markalar için cazip bir yatırım merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Sonuç ve Beklentiler

Chery'nin Türkiye'deki yatırım planları, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesine katkıda bulunabilir. Samsun ve Manisa'nın öne çıktığı bu süreçte, Chery'nin Türkiye'de kuracağı fabrika, hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında Türkiye'yi daha da güçlendirebilir. Chery'nin yanı sıra, MG gibi diğer Çinli otomotiv devlerinin de Türkiye'ye yatırım yapma planları, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor. Bu yatırımların, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve istihdam yaratılmasına da olumlu etkiler yapması bekleniyor.