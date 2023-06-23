Tüm Türkiye’de müzik yasağı kaldırıldı Karşı mahallenin elindeki en büyük koz da gitti! Kimsenin karıştığı yok sadece çevreye zarar vermeyin

Koronavirüs salgını döneminde tedbirler kapsamında 1 Temmuz 2021'de müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönünde karar alınmıştı.

Alınan karar 21 Haziran itibarıyla Antalya'da sona erdi.

Yaklaşık 3 yıldır uygulanan yasağın kalkmasıyla birlikte Antalya'daki eğlence mekanları, geç saatlere kadar müzik yayını yaptı.

Antalya'dan sonra sıra Muğla'ya geldi

Tatilciler sabaha kadar eğlenip stres atarken konuyla ilgili bir başka ilimizde daha aynı gelişme yaşandı.

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Bu kez de müzik saatlerindeki kısıtlama Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla kaldırıldı.

Böylelikle Muğla da müzik yasağının kaldırıldığı iller arasına girdi.

Yapılan açıklamayla yasak kaldırıldı

Muğla İl Hıfzısıhha kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi” maddesinin iptal edilmesine, belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir"