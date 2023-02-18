Tüm Türkiye onu konuşmuştu... Sıfır otomobil hediye edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'da köy halkından topladığı yorganları eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'nin fotoğrafı gündem olmuştu. Beşirli'ye hayırsever bir iş adamı tarafından sıfır otomobil hediye edildi.
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından kardeş ülke Azerbaycan yaraları sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden olmuştu. 33 yaşındaki Server Beşirli de köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü'ye gitmişti.
Depremin simge isimlerinden oldu
Yorganları Türkiye'ye ulaştırmaya çalıştığı anda fotoğrafı çekilen Server Beşirli adeta depremin simgesi oldu.
Soluğu deprem bölgesinde aldı
Depremin ardından Adıyaman'a gelen ve yardım çalışmalarına katılan Beşirli, "Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. tek millet iki devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz." dedi.
Otomobil hediye edildi
Server Beşirli'ye hayırsever bir iş insanı tarafından otomobil hediye edildi. Server, halen Adıyaman'da olduğu için araç babası Rasim amcaya teslim edildi.