Tüm teklifleri reddedip Türkiye'yi istediler! Felaketi yaşıyoruz, bizim İHA'lar yetersiz kaldı

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

Tayvan'da depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda kayıp olduğu bildirilen biri Kanada vatandaşı üç kişiye ulaşıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri halen haber alınmayan 2'si Avustralya vatandaşı 10 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tayvan hükümeti, dış yardım olarak sadece Türkiye'den yardım kabul ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Türkiye 2 büyük depremle sarsıldı. 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Felaket sonrası Türkiye'ye dünyadan yardım yağdı, sayısız arama kurtarma ekibi bölgeye giderek enkaz altında kalan insanlara yardım etti. Bu ülkelerden en önemlilerinden biri de Tayvan'dı. Tayvan hükümeti, depremlerin ardından Türkiye'ye toplam 130 kişilik iki arama kurtarma ekibi göndermiş ve yardımlar için de çağrıda bulunmuştu. Tayvan halkı ise düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 32 milyon dolar topladı.

Tayvan'da meydana gelen ve son 25 yılın en büyüğü olarak nitelenen 7.4 büyüklüğündeki depremde sadece 10 kişi hayatını kaybetti ve az sayıda bina hasar gördü. Tayvan son 25 yılda depreme oldukça iyi hazırlanan bir ülke konumuna geldi.

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Tayvan'ın depreme müdahalesinde etkili olan unsurlar şöyle:

Erken uyarı sistemi: Adanın dört bir yanına yerleştirilen sensörler depremin ilk titreşimlerini algılıyor ve 2-8 saniye içinde merkez üssü yakınındaki halka cep telefonları ve TV uyarıları yapılıyor. Ancak sistemde hala aksaklıklar yaşanıyor – bazı Taipei sakinlerine telefon uyarıları ulaşmamıştı.

Halkın farkındalığı: Tayvanlılar depreme alışkın ve 1999'dan sonra okul ve işyeri tatbikatlarının zorunlu hale getirilmesinden sonra ne yapacaklarını biliyorlar.

Hızlı müdahale ekipleri: Adanın afet müdahale ekibi sosyal medyayı aktif bir şekilde takip ediyor ve hasarı değerlendirmek için güvenlik kameralarına girerek hangi noktalara yardım gönderileceğini tespit edebiliyor.

Sadece Türkiye'den gelen yardım teklifini kabul ettiler

Asya ülkesinin felaketin ardından devam eden çalışmalarda İHA'larının yetersiz kaldığı öğrenildi. Tayvan'ın İçişleri Bakanı Lin Youchang ise deprem sonrası Türkiye'den 7 kişilik özel bir ekibin ülkeye geleceğini ve başka bir yardım kabul etmeyeceklerini açıkladı. Youchang ayrıca konuyla ilgili "Türkiye İHA ve drone kullanımında tecrübeli bir ülke. Profesyonel bir teknolojiye sahipler bu yüzden ülkemize gelecekler" dedi. Yerel basında çıkan haberlerde Türk ekibinin adanın kuzeyinde bulunan Taroko bölgesinin engebeli arazinde çalışacağı hatırlatıldı.