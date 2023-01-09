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Otomotiv Tüm Nissan araçlar için ücretsiz kış kontrolleri
Otomotiv

Tüm Nissan araçlar için ücretsiz kış kontrolleri

Nissan Türkiye, “Bu kış her bakımdan çok avantajlı!” söylemi ile başlattığı kış kampanyası kapsamında kaç yaşında olursa olsun tüm Nissanlar için ücretsiz kış kontrollerinin yanı sıra periyodik bakımda geçerli olmak üzere yedek parça ve işçilikte yüzde 20 indirim sunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 16:17:00 -
Tüm Nissan araçlar için ücretsiz kış kontrolleri

Kış lastiğini değiştirecek veya ilk kez kış lastiği alacak Nissan severler avantajlı kış lastiği fiyatlarından da faydalanabiliyorlar. Maximum karta özel 8 taksit imkânı sunulan kampanya Ocak ayı boyunca geçerli. Kampanya hakkında detaylı bilgi için Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir.

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