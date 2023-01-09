Tüm Nissan araçlar için ücretsiz kış kontrolleri

Nissan Türkiye, “Bu kış her bakımdan çok avantajlı!” söylemi ile başlattığı kış kampanyası kapsamında kaç yaşında olursa olsun tüm Nissanlar için ücretsiz kış kontrollerinin yanı sıra periyodik bakımda geçerli olmak üzere yedek parça ve işçilikte yüzde 20 indirim sunuyor.