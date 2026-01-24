Tüm Müslüman ülkeler bir İrlanda ve İspanya etmiyor: İrlanda'dan siyonist israil'e sert uyarı!

İrlanda, siyonist israilin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak tesislerini yıkmasına tepki gösterdi ve tüm saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee, işgalci israilin UNRWA'nın Kudüs'teki tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan McEntee, işgalci israilin 20 Ocak'ta Kudüs'teki UNRWA tesislerine yönelik ilave yıkıcı eylemlerinin kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eylemler münferit olaylar değil. Bunlar, işgal altındaki Filistin toprakları genelinde UNRWA'nın faaliyetlerini baltalamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş ve süreklilik arz eden çabanın parçasıdır. İrlanda, UNRWA'yı ve yetki alanını tamamen desteklemektedir. israile, UNRWA'ya yönelik tüm saldırıları ve önlemleri derhal durdurması çağrısında bulunuyorum. israil, BM ve personelinin sahip olduğu ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar da dahil uluslararası hukuka saygı göstermelidir."

"Kuruluşların çalışmalarını engelleyen eylemler, insani krizi daha da derinleştiriyor"

McEntee, insani ihtiyaçların son derece arttığı ve kötüleştiği bir dönemde, UNRWA'nın, diğer BM kuruluşları, insani yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların vazgeçilemez olduğunu belirtti.

Bu kuruluşların, işgal altındaki Filistin toprakları genelinde ve daha geniş bölgede sivillere hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetler sunduğunu vurgulayan McEntee, bu çalışmaları engelleyen her türlü eylemin, insani krizi daha da derinleştirdiğini ve sivil hayatları daha büyük risk altına soktuğunu kaydetti.

McEntee, uluslararası hukukun açık olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardım çalışanları, gazeteciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte çatışma zamanlarında korunmalıdır. Başkalarına yardım etmeye çalışırken ve hayati görevlerini yerine getirirken öldürülmeye devam edilmeleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşgalci israilin UNRWA'nın Kudüs'teki merkezini yıkması

İşgal güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İşgal güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya siyonist israil bayrakları asmıştı.

Sözde Ulusal Güvenlik Bakanı siyonist Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İşgalci israil Dışişleri Bakanlığı ise arazinin kendilerine ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.