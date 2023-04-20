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Yemek Tarifleri Tüm misafirleri artınca yaptılar: Orjinal hanım göbeği nasıl yapılır? Evde hanım göbeği yapılışı kısa sürecek!
Yemek Tarifleri

Tüm misafirleri artınca yaptılar: Orjinal hanım göbeği nasıl yapılır? Evde hanım göbeği yapılışı kısa sürecek!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 19:25:00 - 2023-04-20 19:28:18
Tüm misafirleri artınca yaptılar: Orjinal hanım göbeği nasıl yapılır? Evde hanım göbeği yapılışı kısa sürecek!

Ramazan Bayramı denince akla gelen tatlılardan Hanım Göbeği, Osmanlı mutfağının gözdeleri arasında yar alıyor. Üstelik 1 adet hanım göbeği tatlısı yaklaşık olarak 69 kaloriye denk gelmektedir. İnternette çok aranan listede yer aldı. Ev hanımları misafirleri çok olduğunda hanım göbeği yapıyor. İşte yapımı basit görünse de püf noktalarına dikkat edip tutkunu olacağınız bir lezzet yakalayabilirsiniz. İşte Ustalardan 40 yıllık Hanım Göbeği tarifi. Tüm misafirleri etkileyecek...

Hanım göbeği tatlısı hikayesi:Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'daki kerhanelerin önünde oluşan izdihamlar neticesinde bu bol şerbetli tatlı, içeri girenlere güç versin diye satılmaya başlanınca tatlının ismi de bu isimle anılır olmuştur.

Hanım Göbeği Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

25-30 adet için;

1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
25-30 adet fındık
Şerbeti için;

3 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su

Hanım Göbeği Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?
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Malzemeleri karıştırıp kulak memesi kıvamında hamur yoğuralım.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeleri yuvarlayıp yağlanmış tepsiye dizelim.
Her bezenin ortasına fındık batıralım.
200 C fırında iyice kızarana kadar pişirelim.
Biraz kabarınca fındıklar da yükseliyor, pişerken elinizle hafif dibe doğru bastırırsanız fındıklar tatlının içinde kalıyor.
Tencerede şerbeti hazırlayıp soğutuyoruz.
Şerbeti soğuk, pişirdiğimiz bezeler sıcakken şerbeti döküyoruz.
Afiyet olsun…

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