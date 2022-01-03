Tüm çalışanlarına şirket aracı tahsis edecek

Türkiye’de görülen ilk Covid-19 vakasının ardından iş yapış süreçlerinde köklü bir değişime giden grup, geleneksel iş modellerini rafa kaldırdı. İnsan kaynağından aldığı güçle beslenen çevik organizasyonunu merkeze alarak yaklaşık bir yıl önce Flexlife çalışma modeline geçen Groupe PSA Türkiye, pandemi dönemi ile başlattığı bu köklü değişim kapsamında yeni bir karar daha aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Groupe PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth, “Pandemi döneminde yeni iş fikirleri oluşturmak için geleneksel iş yapış modellerine ihtiyacımız olmadığını gördük. Böylece beyaz yakalının manifestosunu oluşturan Flexlife sistemine geçiş yaptık. Başlattığımız bu değişim; daha inovatif, daha yenilikçi ve daha özgürlükçü bir süreci de beraberinde getirdi. Biz de pandemi koşullarıyla artan esnek mobilite ihtiyacından yola çıkarak yeni bir karar aldık. İster yıllardır Groupe PSA Türkiye çatısı altında görev alsın ister üniversite eğitimini tamamlayıp ilk iş deneyimine bugün bizimle adım atmış olsun istisnasız tüm çalışanlarımıza şirket aracı tahsis etmeye karar verdik” dedi. Öte yandan Stellantis, yazılım destekli ürünler ile aboneliklerden 2026’ya kadar yıllık yaklaşık 4 milyar Euro, 2030’a kadar da 20 milyar Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Grup ayrıca yazılım ve elektrikliye geçişi tamamlamak için 2025’e kadar 30 milyar Euro’nun üzerinde yatırım planlıyor.