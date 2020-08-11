TÜLOMSAŞ arazisinin bulunduğu gar sahasının niteliğinin değiştirildiği iddiası

ANKARA (AA) - TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, TÜLOMSAŞ'ın 123 hektarlık arazisinin de bulunduğu gar sahasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesine haber verilmeden imar değişikliği yapıldığına dair CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in ifadeleri ve bu yöndeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden "imar değişikliği ihalesi açıldığı" iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, araziyle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 28 Ocak 2014 tarihinde protokol yapıldığı belirtildi.

Protokol kapsamında Eskişehir Gar Havzası'nın da bulunduğu alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılmasına karar verildiği ancak planın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmadığı ifade edildi.

Gar sahasının ve demir yolu kapalı kesitinin aydınlatma, elektrik güç ihtiyacı ve havalandırma gibi güvenlik sistemleri için elzem olan teknik binaların yapımına başlandığı, buna rağmen ilçe belediyelerince yetkilendirilen ruhsat işleri nedeniyle Tepebaşı Belediye Başkanlığının bu inşaatları mühürlediği ve mühürlemeye gerekçe olarak da "1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmaması"nın gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, Tepebaşı Belediyesinin söz konusu imar uygulama planının yaptırılmasını TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden talep ettiği, ihaleyle Eskişehir Gar Sahası'ndaki 1 milyon 234 bin 373 metrekare yüzölçümlü 980 ada 17 parsel numaralı sahaya ait 1/1000 ölçekli imar uygulama planının yaptırılarak aksaklıkların giderilmesinin hedeflendiği bildirildi.

"TÜLOMSAŞ arazisinin de bulunduğu gar sahasında nitelik değişikliğinin yapılmadığı mevcuttaki gibi kamu hizmeti alanı olarak kalacağı" belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarafımızdan hiçbir bilgi talep edilmeden yapılan, kamuoyunu yalan, yanlış ve önyargılı şekilde yönlendirme amacı taşıdığı açıkça görülen haber ve iddiaların içeriği, doğru ve yansız bilgilendirme sorumluluğu bulunan tarafsız gazetecilik anlayışıyla asla bağdaşmamaktadır. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesine haber verilmeden imar değişikliği yapıldığına dair Sayın Çakırözer'in ifadeleri gerçek dışı ve saptırmadır. İmar planı değişikliği talep eden ve yapmayan Büyükşehir Belediyesi ile inşaatlarımızı mühürleyen Tepebaşı Belediye Başkanlığının aynı partiye mensup olduğunu hatırlatır, bilgi kirliliği ortaya çıkaran bu olayın ilgili belediyeler ile ilgili partinin milletvekilinin birbirinden, yaşanan olaylardan bihaber olduğunu, aralarında yaşanan kopukluğun kanıtı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu haberlerle ilgili tekzip süreci başlatılmış olup, teşekkülümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik iddiaları ortaya atanlara karşı da hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuz kamuoyuna saygıyla duyurulur."