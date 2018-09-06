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Tülleri yıkarken...

Hanımlar pratikbilgilere çok rağbet ediyor... Böylece hem işlerini kolaylaştırıyor, hem de tasarruf ediyorlar...

06 Eylül 2018 Perşembe 19:40
Tülleri yıkarken...

Beyaz tül perdeler, pencerede dura dura kararır. Gerçi önceleri, yıkamayla bu siyahlık gider ama, daha sonraları bu kararmayla başa çıkmak kolay olmaz. Onun için size tavsiyemiz yıkama suyuna 1-2 çorba kaşığı toz şeker katmanızdır.

Çay lekesi: Çayla lekelenen bir kumaşı temizlemenin en iyi yolu, hiç vakit geçirmeden üzerine kaynar su dökmektir.

Yumuşak havlular: Eski havlularınızı yumuşatabilmek için, yıkadıktan sonra bolca mutfak tuzu dökülmüş sıcak suda bir saat bekletin. Havlularınızın ne kadar yumuşadığına hayret edeceksiniz. Hiçbir yumuşatıcı size o neticeyi vermez..

Ütünüz leke bırakıyorsa: Ütünüzün altını tuz ve sirkeyle silerseniz leke tutmasını ve ütülediğiniz çamaşıra yapışmasını önlemiş olursunuz. Tabii bu silme işlemini, ütü soğukken yapmanız ve sildikten sonra bir süre bekletmeniz gerekiyor.

Mumların lekeleri: Mumları, özellikle elektrik kesintilerinde çok ararız. Fakat kullanılırken damlamalarının oluşturduğu lekeler sorundur. Mumları derin dondurucudan çıkartıp kullanırsanız hem uzun süre yanar, hem de eriyip masa örtüsüne damlamasını, ya da şamdanda çıkarılmayacak izler bırakmasını önlemiş olursunuz.

Mumu güçlendirme: Elektrik kesintisi yada arızası sırasında tek bir mum ışığıyla kaldıysanız mumu, ufak da olsa bir aynanın önüne koyun. Böylece iki kat daha fazla aydınlanırsınız.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 19:40
  1. perde temizliği
  2. tül perde

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