0553 313 94 23

Tüketim çılgınlığı artıyor! İsraf ürkütücü boyutlarda

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye İsraf Araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada ortalama 2 ekmek israf edilirken, vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yılı, otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerini buluyor.

13 Ocak 2019 Pazar 10:34
Tüketim çılgınlığı artıyor! İsraf ürkütücü boyutlarda

 Ekonomi Servisi 

Türkiye’nin israf bilançosu açıklandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri iş birliğiyle hazırlanan Türkiye İsraf Araştırması 2018, toplumda tüketim çılgınlığının ve savurganlığın giderek arttığını gözler önüne serdi.

Haftada 2 ekmek çöpe atılıyor

Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile yapılan ankete göre, çöpe atılan yemek miktarında belirgin bir artış söz konusu. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti. Satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe atanların oranı yüzde 11,7’ye dayandı. Haftada ortalama iki ekmeğin çöpe atıldığı belirlendi.

3,7 yılda telefon değiştiriliyor

Deneklerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanıcısı. Ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriliyor. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelikle bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği gösterildi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri görüldü. Katılımcıların büyük bölümü ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanırken, ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kaldı. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranı yüzde 27,3’ten yüzde 31,1’e yükseldi.

Tasarruf oranı arttı

Son 1 yılda aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017’de yüzde 13,6 iken, 2018 yılında yüzde 38,1’e yükseldi. 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken, 2018 yılı araştırmasına katılanların büyük bölümü tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:34
  1. Türkiye’nin israf bilançosu
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Hacettepe Üniversitesi
  4. Türkiye İsraf Araştırması 2018
  5. tüketim çılgınlığı
  6. Cep telefonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Filistin Tiyatrosu" Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmayı istiyor
    1. "Filistin Tiyatrosu" Filistinlilerin..
    2. Arap kartı masada! Küresel haydutun..
    3. "BES'in fon büyüklüğü 400 milyar..
    4. İran'da 3 kişi idam edildi
    5. Van'daki terör operasyonu
    6. Oğlunu döverek öldüren babadan kan..
    7. 2 aylık bebeğin feci ölümü
    8. Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet..
    9. Marketlerde bez ve file uygulaması..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi..
    11. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    12. Çin battaniyesine soruşturma
    13. Kesintisiz iletişim için yaklaşık 61..
    14. Emeklilere fark tutarları bu ay..
    15. "Ev hapsinin kaldırılması ulusal..
    16. Tüketim çılgınlığı artıyor! İsraf..
    17. Tarih belli oldu! Bahçeli hepsini..
    18. Türk Telekom’da yeni atamalar
    19. Latin Amerika’ya yatırım çağrısı
    20. Skandal! Fransa'dan YPG ile ortak..
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse...
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse...
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'
    Müslüman Devrimciler, Maduro'ya destek verdi! 'ABD'nin düşmanı, bizim dostumuzdur'