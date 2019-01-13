Tüketim çılgınlığı artıyor! İsraf ürkütücü boyutlarda

Ekonomi Servisi

Türkiye’nin israf bilançosu açıklandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri iş birliğiyle hazırlanan Türkiye İsraf Araştırması 2018, toplumda tüketim çılgınlığının ve savurganlığın giderek arttığını gözler önüne serdi.

Haftada 2 ekmek çöpe atılıyor

Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile yapılan ankete göre, çöpe atılan yemek miktarında belirgin bir artış söz konusu. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti. Satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe atanların oranı yüzde 11,7’ye dayandı. Haftada ortalama iki ekmeğin çöpe atıldığı belirlendi.

3,7 yılda telefon değiştiriliyor

Deneklerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanıcısı. Ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriliyor. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelikle bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği gösterildi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri görüldü. Katılımcıların büyük bölümü ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanırken, ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kaldı. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranı yüzde 27,3’ten yüzde 31,1’e yükseldi.

Tasarruf oranı arttı

Son 1 yılda aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017’de yüzde 13,6 iken, 2018 yılında yüzde 38,1’e yükseldi. 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken, 2018 yılı araştırmasına katılanların büyük bölümü tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.