Tüketicilere e-ticaret uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilerin güvenilir e-ticaret sitelerinden ürün almaları gerektiğini belirtti.
Palandöken, “Online alım satım yapanlar, ürünlerin ambalajlarını ve son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeliler” uyarısında da bulundu. Palandöken, “Tüketicilere tercih edilen ürünün muadilini göndermek moda oldu. Bu da kurallara uygun ticaret yapan firmaları sıkıntıya sokuyor. Onun için gerekli durumlarda tüketiciler haklarını aramalı” dedi.