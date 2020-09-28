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Ekonomi Tüketicilere e-ticaret uyarısı
Ekonomi

Tüketicilere e-ticaret uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilerin güvenilir e-ticaret sitelerinden ürün almaları gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:10:00 -
Tüketicilere e-ticaret uyarısı

Palandöken, “Online alım satım yapanlar, ürünlerin ambalajlarını ve son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeliler” uyarısında da bulundu. Palandöken, “Tüketicilere tercih edilen ürünün muadilini göndermek moda oldu. Bu da kurallara uygun ticaret yapan firmaları sıkıntıya sokuyor. Onun için gerekli durumlarda tüketiciler haklarını aramalı” dedi.

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