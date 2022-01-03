Tüketicilerden marketlere ve mağazalara kritik çağrı: Raf ve vitrin fiyatları geriye gelsin

Buğra Kardan

Döviz fiyatlarında görülen belirgin gerilemeye rağmen gıda ve giyim ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmemesi tepkiyle karşılanıyor.

Cepler yanıyor

Marketlerde bir kilo dana bonfilenin 180 liradan, antrikotun 140 liradan, kıymanın 100 liradan; fasulyenin 33 liradan, nohudun 30 liradan, pirincin 29 liradan, bulgurun 28 liradan; muzun 27 liradan, mandalinanın 13 liradan, portakalın 9 liradan, elmanın 8 liradan satışa sunulması “Pes artık” dedirtiyor.

Rahatsızlık söz konusu

Mağazalarda ise bir kabana bin lira, cekete 900 lira, kumaş pantolona 400 lira, gömleğe 200 lira bedel biçilmesi rahatsızlık uyandırıyor. Tüketici örgütleri tarafından marketlerin ve mağazaların dolar/TL kurunda gözlenen gevşemeye kayıtsız kalmamaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca “Dolar gibi ürün fiyatları da makul seviyelere gelmeli. Bunun için mutlaka ve mutlaka indirim kampanyaları uygulanmalı” çağrısı yapılıyor.

Önemli talep

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Vurguncular, dolar değer kazanınca zam yarışına girdiler. Ancak dolar değer kaybedince indirime gitmediler” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, marketlere “Durumun normale döndüğünü görün ve zamları geri alın, peş peşe indirim kampanyaları başlatın” diye seslendi. Tüketicilere de “Çok ama çok dikkatli olun. Müfettiş gibi fiyat araştırması yapın. Haksız zammı belirlediğinizde akıllı telefonlarınızdan ya Alo 175’i arayarak ya da HFA-Bildirim mobil uygulamasına girerek şikâyetinizi Ticaret Bakanlığı’na iletin. Fahiş fiyat artışını delilleriyle ortaya koyduğunuzda art niyetli firmaya ceza kesileceğini bilin” tavsiyelerinde bulundu.

Vatandaş her şeyin farkında

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz ise şunları kaydetti: “Üretici veya tedarikçi firmalar dolar yükseldiği zaman sipariş vermiş, talep açmış yahut üretime girmiş olabilirler. Dolayısıyla dolar düşer düşmez ürünlerinde bir indirim yapmaları beklenmeyebilir. Ancak gıda gibi hızlı tüketilen ürünlerde dolar kurunun artışıyla beraber ilk saatlerde yapılan zammın indirimde de aynı şekilde yansıtılması beklenmelidir. Çünkü hızlı tüketim ürünlerinde raf ömrü son kullanma tarihi itibarıyla çok daha opsiyonlarla talep açılması, sipariş verilmesi, üretim yapılması söz konusu değildir. Burada bu söylemi dile getiren firmalar hiçbir bahanenin arkasına saklanmamalıdırlar. Tüketicilerin bu konunun farkında oldukları unutulmamalıdır.”