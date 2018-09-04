Tüketiciler sosyal medya satışlarından şikayetçi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan satışlardan çok sayıda şikayet geldiğini belirterek, "Yani şikayetlerin neredeyse 3'te 2'si Facebook, Instagram ve Twitter'dan yapılan satışlardandır." dedi.

Şahin, AA muhabirine, son günlerde uzaktan satışlarda şikayetlerin arttığını söyledi. Uzaktan satışın sosyal medya ve çeşitli mecralarda sıkça kullanıldığını dile getiren Şahin, "Geçtiğimiz yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) banka masrafları noktasında yetki verilince en çok şikayet bankalardan geliyordu ancak BDDK bankaların alacağı masrafı belirleyince şikayetlerde kısmen azalma oldu." diye konuştu.

"ŞİKAYETİMİZE KARGO ŞİRKETLERİNİ DE DAHİL ETMELİYİZ"

Şahin, son zamanlarda internet tabanlı yapılan alışverişle ilgili çok sayıda müracaat aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde ne yazık ki en çok şikayeti sosyal medya mecrasından, uzaktan satışlar konusunda alıyoruz. Yani şikayetlerin neredeyse 3'te 2'si Facebook, Instagram ve Twitter'dan yapılan satışlardandır. Türkiye'de de maalesef gerek hukuki gerek kültürel anlamda uzaktan satışın altyapısı oluşmadığı için ciddi sorunlar yaşanıyor. Aldığımız üründe firmanın adresi ve adı yok. Firmayı aradığımızda bir daha bulamıyoruz. Kargoyla ürünü getirdiği için parasını ödüyoruz ancak firmayı bir daha bulamıyoruz. Sizi sosyal medyada ya da iletişim noktasında da engelliyorlar, bir daha ürünü satan firmaya ulaşamayabiliyorsunuz. Şayet firmayı bulamıyorsak, kaçmışsa ya da sahtekar ise parayı ödediğimiz için kargoyu sorumlu tutmalıyız. Mahkemelere şikayetimize kargo şirketlerini de dahil etmeliyiz ayrıca kargo o firmanın adresini bize bildirmek zorundadır."

"TÜKETİCİ, UZAKTAN SATIŞTAN UZAK DURMALIDIR"

Tüketicilerin talep ettiği ürünün dışında farklı sürprizlerle karşılaştığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Şikayetlerin temelinde talep edilenin haricinde çok farklı ürün gönderilmesi var. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tüketici uzaktan satıştan uzak durmalıdır çünkü henüz altyapısı hazır değil. Uzaktan satışta alışveriş yaptığımızda 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin alışverişimizden vazgeçebiliriz. Bu süreyi geçirmemeliyiz ancak telefonla değil yazılı olarak, kargoyla ya da bir yazı göndererek bunu yapmalıyız. Vatandaşlarımız vazgeçme hakkını genellikle telefonla kullanıyor. Telefon bir delil değildir ancak yazıyı bir kere yazdığınızda bu delil olarak kullanılabilir. Yani vazgeçtiğimizi bu şekilde ispat etmeliyiz."