Tüketici güven endeksinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,4 düşüş kaydetti. Buna göre eylülde 59,3 olan endeks değeri, ekimde 57,3 olarak kayıtlara geçti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 73,5 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de ekimde yüzde 2,4 azalarak 74,6’dan 72,8’e düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4 düşüş kaydederek 63,6’ya indi.