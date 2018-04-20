Tüketici güven endeksi Nisan'da yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bu ay bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarken, martta 71,3 olan endeks değeri 71,9'a yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,5 azalarak 90,2'ye indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.