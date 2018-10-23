Tüketici güven endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre %3,4 oranında düştü eylül ayında 59,3 olan endeks ekim ayında 57,3 oldu.23 Ekim 2018 Salı 10:40
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 76,7 iken ekim ayında %4,1 oranında azalarak 73,5 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,8 OLDU
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 74,6 iken, Ekim ayında %2,4 oranında azalarak 72,8 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 63,6 OLDU
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) eylül ayında 67,2 iken ekim ayında %5,4 oranında azalarak 63,6 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,2 OLDU
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) eylül ayında 18,8 iken, ekim ayında %2,3 oranında artarak 19,2 oldu.
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