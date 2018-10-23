Tüketici güven endeksi azaldı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 76,7 iken ekim ayında %4,1 oranında azalarak 73,5 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,8 OLDU



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 74,6 iken, Ekim ayında %2,4 oranında azalarak 72,8 oldu.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 63,6 OLDU



İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) eylül ayında 67,2 iken ekim ayında %5,4 oranında azalarak 63,6 oldu.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,2 OLDU



Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) eylül ayında 18,8 iken, ekim ayında %2,3 oranında artarak 19,2 oldu.