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Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak 58,3'e yükseldi.

20 Eylül 2019 Cuma 10:12
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı; Temmuz ayında 56,5 olan endeks, Ağustos ayında 58,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 77 iken, Ağustos ayında yüzde 1,1 oranında artarak 77,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 73,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 74,3 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,3 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 55,6 iken Ağustos ayında yüzde 4,8 oranında artarak 58,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,7 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 20 iken, Ağustos ayında yüzde 13,1 oranında artarak 22,7 oldu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:12
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  3. Tüketici güven endeksi

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