Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

Uçak, kalkış yaptığı Selanik Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Raporda, söz konusu motorun Mayıs ayında ultrasonik incelemeden geçtiği ve herhangi bir kusura rastlanmadığı kaydedildi. Ryanair Başkanı Michael O'Leary ise olayın motora dışarıdan bir cisim çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.