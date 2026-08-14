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Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

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Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu raporuna göre, Selanik'ten kalkan Ryanair'e ait uçağın sağ motorundan kopan parçalar kabin camını parçaladı.

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Foto - Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından hazırlanan ön raporda, 10 Temmuz’da meydana gelen olayda sağ motordan kopan parçaların kabin penceresini parçaladığı belirtildi. Camın kırılmasıyla oluşan basınç kaybı nedeniyle Ljubisa Karovic isimli yolcunun başı ve sağ omzu pencereden dışarı çekildi.

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Foto - Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

Karovic’in ağır yaralandığı ve şoka girdiği aktarıldı. Sırbistan vatandaşı yolcunun eşi Svetlana Grkovic Maksimovic, iki yolcunun yardımıyla eşini dakikalarca bacaklarından tutarak uçağın içinde tutmayı başardıklarını söyledi. Uçağın mürettebatı, tırmanış sırasında motorda yüksek titreşim uyarısı aldıklarını ve motor gücünü düşürerek gerekli kontrolleri yaptıklarını bildirdi. Titreşimin durması üzerine otopilotta tırmanışa devam eden uçakta kısa süre sonra şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine mürettebat acil durum ilan ederek geri dönüş kararı aldı.

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Foto - Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

Kabin görevlileri, oksijen maskeleri açılmadan önce duman kokusu aldıklarını ve ardından bir yolcunun kırılan pencereye sıkıştığını görerek yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.

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Foto - Havada kabus dolu anlar: Uçağın motor pervanesi koptu

Uçak, kalkış yaptığı Selanik Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Raporda, söz konusu motorun Mayıs ayında ultrasonik incelemeden geçtiği ve herhangi bir kusura rastlanmadığı kaydedildi. Ryanair Başkanı Michael O'Leary ise olayın motora dışarıdan bir cisim çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

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