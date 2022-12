Tükenmez kalem lekesi nasıl ve neyle çıkar? Gömlekten, deriden, plastikten beklemiş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem, günlük hayatımızda sık sık kullandığımız ve her alanda lazım olan bir eşyadır. Gün içerisinde yazı yazmak için, not almak için ya da herhangi başka bir sebepten dolayı cebimizde, çantamızda taşırız.

Hemen hemen her yerde kolay bulunmuş olması ve oldukça rahat kullanımı ile günlük hayatımızda en fazla kullanılan kalem olma özelliğini taşımaktadır. Bu kadar fazla taşınmış olmasından dolayı, giysilerin üzerinde, mobilyalarda, halılarda ya da bir diğer yüzeylerde her an pek çok sebepten dolayı, tükenmez kalem lekesine rastlayabiliriz.

Tükenmez lekesi ile karşı karşıya kaldığınız durumlarda neler yapmanız gerektiği hakkında birkaç yöntemden ve uygulamalar...

Ancak bu yöntemleri, temizleme talimatlarını bildiğiniz, kumaşını tanıdığınız ve sık kullanılan ürünlerde ve halı türlerinde uygulamaya özen gösterin. Aksi halde bilmediğiniz bir kumaşa uygulayacağınız yanlış temizleme yöntemi daha sonrasında sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir.

Bazı kıyafetlerde birden fazla kumaş çeşidi bir arada kullanılabilmektedir. Bu tür narin giysilerinizin tükenmez kalem lekesini çıkarabilmek için kuru temizleme şirketlerinden destek almanızda fayda vardır.

Tükenmez Kalem Lekesi Neyle Çıkar?

Çıkması zor lekelerden biri olan tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar ve tükenmez kalem neyle çıka.....

Tükenmez kalem lekesi ile karşı karşıya kaldığınız zaman, elinizden geldiğince en kısa sürede müdahale etmeye özen gösterin. Tükenmez kalem lekesi kurumadan önce henüz ıslak bir haldeyken lekeye müdahale edilmesi lekenin temizlenmesine ve çıkarılmasına olumlu yönde etki eder.

pratikyontemler' göre: Tükenmez kalemin bazı kısımları daha yoğun sıvıya sahip olabiliyor. Eğer oluşan leke bu şekilde yoğunsa sıvıdan meydana geliyorsa, ilk olarak beyaz ve temiz bir kuru bez, peçete ya da kağıt havluya lekenin, yoğun sıvının emmesini sağlayın.

Emdirme işlemini yaptıktan sonra yaklaşık bir yemek kaşığı, içerisinde renk ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanını ve yaklaşık bir bardak ılık suyu bir araya ekleyerek karıştırınız. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı temiz ve beyaz bir kağıt havlu ya da küçük bir beze iyice emdirin ve bez yardımıyla tükenmez kalem lekesinin olduğu noktaya, lekeyi yaymadan bastırarak tampon uygular gibi temizleyin.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra giysiyi içerisinde yer alan temizleme talimatına uygun bir şekilde, çamaşır makinesinde yıkayın.

Tükenmez Kalem Lekesi Halıdan Nasıl Çıkar?

NOT: eğer leke halı üzerindeyse, halıyı da mümkün olan en az suyla durulamaya çalışın. Az su kullanmanızın sebebi, tükenmez kalem lekesini daha geniş alana yaymaktan kaçınmaktır.

Kıyafetinize tüm bu işlemleri uyguladıktan sonra, kurutma makinesine atmak yerine, çamaşır askılığına asarak kurutun.

Halı üzerinde uyguladığınız zaman ise, silme işleminden sonra oluşan hafif nemi, kuru, temiz ve pamuklu bir bez yardımıyla ya dakağut havlu ile tampon uygular gibi yaparak azaltmaya çalışın.

Yapmış olduğunuz tüm bu işlemlerden sonra tükenmez kalem lekesi hala geçmemiş ise, profesyonel bir destek alarak, halı temizleme şirketlerine halınızı, kuru temizleme şirketlerine de kıyafetlerinizi götürerek durumu daha kolay çözebilirsiniz. Aynı zaman da leke eğer koltuklarınızda meydana geldiyse, yine halı yıkama şirketlerinden yardım alabilirsiniz.

Tükenmez Kalem Lekesi Koltuktan Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem lekesi eğer koltukta ise ilk yapılması gereken işlem hızlı şekilde müdahale etmektir. Hemen kağıt havlı yardımı ile kalem lekesinin yayılması önlenmeli ve fazla tükenmez kalem lekesi yüzeyden alınmalıdır. İşte tükenmez kalem lekesi için yapılması gerekenler;

Sıvı sabun ve su karşımı iyice karıştırılır ve lekenin üzerine az miktarda dökerek işlemi hızlı şekilde yapın ve lekenin koltuğa iyice yayılmasını önleyin.

Sirke koltuktaki tükenmez kalem lekesini çıkarmak için çok etkili yöntemlerden biridir. 1 çorba kaşığı bulaşık deterjanı, 2 çay kaşığı beyaz sirke ve 1 bardak suyu cam kase içerisinde karıştırın ve lekenin olduğu bölgeyi baskı yapmadan silin.

Saf alkol lekenin çıkarılması için en etkili yöntemdir. Çok az miktara lekenin üzerine dökerek lekeyi yok edebilirsiniz. Kesinlikle bol döküp lekenin yayılmasını neden olmayın.

Tükenmez Kalem Lekesi Duvardan Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem lekesini duvardan çıkarmak için yapmanız gerekenler ise;

Duvardan tükenmez kalem lekesini çıkarmak için hafif nemle beze az miktarda karbonat ekleyerek lekeyi çıkarabilirsiniz. Islak mendili ile silerek lekeyi çıkarabilirsiniz. Saf alkolü pamuğa damlatarak lekenin yok olmasını sağlayabilirsiniz.

Plastikten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Nemli bir bezin üzerine dökülen karbonatla lekeyi ovalamanız gerekir. - Plastik yüzeylerdeki tükenmez kalem lekesini çıkarmak için ise etkili bir deterjanla sildikten sonra lastik bir silgi ile leke çıkarılabilirsiniz.

Gömlekten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Gömlekten Kalem Lekesi Nasıl Temizlenir? Gömleği yerleşmiş olan kalem lekesini çıkarmak için en önemli yöntemler içerisinde ağartıcı deterjan çeşitleri gelir. Yaklaşık olarak 1 bardak kadar su ile deterjan çeşidi kullanmak mümkün. Karışımı bölgeye uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde kağıt havlu kullanmak yeterlidir.

Beklemiş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

-Lekeli bölgeyi mavi sabun ile hafifçe ovarak silin.

Deriden tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Deriden tükenmez kalem lekesini çıkartmanın en hızlı ve pratik yolu kolonya kullanımıdır. Kolonya ile silinen deri koltuk ya da sandalyeden leke tamamen silinmektedir. Aynı şekilde deri kıyafetlerde de kolonya ya da alkol kullanımı ile leke çıkmaktadır.