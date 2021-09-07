  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Savaşan İHA Yarışması'nda Bayraktar sürprizi
CHP'li İBB yine zam için toplandı
Konyaspor'a Mısırlı golcü
Çotanaklar'dan Rusya atağı!
Kültür - Sanat TÜİK verileri açıkladı! Pandemi müzeleri de vurdu
Kültür - Sanat

TÜİK verileri açıkladı! Pandemi müzeleri de vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2019 yılında 378 bin 829 kişi iken 2020 yılında 116 bin 307 kişiye geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:47:00 -
TÜİK verileri açıkladı! Pandemi müzeleri de vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre Sivas’ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2019 yılında 378 bin 829 kişi iken 2020 yılında 116 bin 307 kişiye geriledi.

TÜİK; kentte bulunan müze sayısını 3, müze eser sayısını ise 15 bin 31 olarak açıkladı. Sivas’ta müzelerde bulunan 15 bin 31 eserin 2 bin 884’ünü arkeolojik materyal, 3 bin 368’ini etnografik materyal, 7 bin 179’unu sikke, 197’sini tablet, bin 401’ini mühür ve mühür baskısı, 1’ini arşiv dokümanları, 1’ini de diğer grubu oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay